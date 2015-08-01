ГФС в течение полугодия зафиксировала почти 1,4 тысячи нарушений прав интеллектуальной собственности на таможне

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Обо всех выявленных фактах своевременно сообщено представителям правообладателей для оперативного принятия решения относительно их интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении

Кроме того, в указанный период таможнями возбуждено 13 дел о нарушении таможенных правил по факту ввоза на таможенную территорию Украины товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности.

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В ведомстве напомнили, что для содействия защите правообладателей при внешнеэкономической деятельности Государственная фискальная служба Украины ведет таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. "К ним относятся объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений", - отмечает ГФС.

В целом, по состоянию на 30 июня 2015 года в таможенный реестр по заявлениям правообладателей внесено 2 665 объектов.

Ранее УНИАН сообщал, что 24 апреля 2015 года, накануне международного Дня интеллектуальной собственности, в помещении гостиницы Ramada Encore Kiev состоялся Международный форум по борьбе с подделками и пиратством.