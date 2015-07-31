Минобразования продлило прием заявлений абитуриентов на поступление в вузы

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки. "Прием заявлений на поступление приемными комиссиями будет продлен до 2 августа 2015 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОрганизаторы ВНО фальсифицировали результаты тестирования в пользу третьих лиц - Генпрокуратура

Минобразования предоставило разъяснения в связи с временной приостановкой работы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) абитуриентам, у которых возникли проблемы при подаче заявлений с сертификатами внешнего независимого оценивания (ВНО). В Министерстве заверяют, что для абитуриентов, которые указали ошибочную дату рождения при регистрации для прохождения ВНО, созданы условия для подачи заявления независимо от указанной даты. Для этого следует обращаться непосредственно в приемные комиссии.

"В случае изменения поступающим фамилии, имени, отчества после прохождения ВНО, подать заявление на поступление можно при непосредственном обращении в приемную комиссию вуза, предоставив дополнительно к установленному перечню документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества", - говорится в разъяснении.

Также, в случае утраты или повреждения сертификата ВНО в приемную комиссию взамен него может быть подана справка Украинского или регионального центра оценивания качества образования о подтверждении факта прохождения ВНО.

Соответствующие разъяснения даны приемным комиссиям.

Поступающим, апелляционные заявления на результаты ВНО которых находятся на рассмотрении в УЦОКО, Минобразования рекомендует подавать заявления на поступление в приемные комиссии. "Апелляционные заявления будут рассмотрены в ближайшее время апелляционной комиссией, конкурсный балл будет пересчитан автоматически", - заверили в ведомстве.