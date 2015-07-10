В Украине стартовала вступительная кампания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит на брифинге.

"Сегодня у нас стартовала вступительная кампания, и до 24 июля мы будем принимать заявления... В этом году для участия в основной сессии ВНО зарегистрировалось 288 тыс. 977 человек. Из них 221 тыс. 104 ученика - это выпускники общеобразовательных школ текущего года. Из них 67 тыс. 873 - выпускники общеобразовательных учебных заведений прошлых лет... Из них 4 тыс. 135 человек, которые проживают на территории Луганской области, и 10 тыс. 741 человек - на территории Донецкой области", - сообщил Квит.

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