Вступительная кампания в Украине проходит нормально - Квит

Вступительная кампания, в целом, в Украине проходит нормально, паники в вузах нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге министр образования и науки Украины Сергей Квит.

По его словам, в этом году наблюдается уменьшение количества абитуриентов, и "еще года три мы будем иметь факт уменьшения количества абитуриентов. Но мы видим, что процессы демографические иные, и сейчас, скажем, спрос есть очень большой во многих университетах на тех, кто будет заниматься дошкольным образованием, потому что рождаемость увеличивается".

Как отметил министр, "абитуриентов в этом году меньше, государственного заказа несколько меньше, чем в прошлом году, но во всех хороших вузах хорошие конкурсы".

По словам Квита, все времякорректируется распределение государственного заказа.

"Наша главная политика, что, в первую очередь, мы предоставляем государственный заказ лучшим университетам, которые имеют лучшие учебные программы, также даем государственный заказ, в первую очередь, лучшим региональным университетам, чтобы каждый регион имел свои научные кадры и свой потенциал, чтобы каждый регион имел хорошие университеты", - сказал министр.

На вопрос, какие специальности сейчас наиболее востребованы, Квит ответил: "Процесс не очень отличается от предыдущих лет. Мы имеем рост интереса к ИТ-сфере, к гуманитарным сферам - культурология, история, язык, и остается большая заинтересованность в праве, экономических специальностях".

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Как сказал Квит, по количеству заявлений на вступление лидируют, в основном, западноукраинские университеты - Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", хотя "Киевский и Харьковский университеты - среди лидеров". "Это нормально и важно, что все сходится в столицу", - добавил министр образования.