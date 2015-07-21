Демобилизация военных состоится в установленные указом сроки, оснований сомневаться нет - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита на общевойсковой полигон "Широкий Лан" в Николаевской области, комментируя слухи о том, что демобилизация в украинской армии отложена на два месяца.

Президент подчеркнул, что нет оснований сомневаться в том, что написано в указе о демобилизации, и она состоится в сроки, оговоренные указом, - в августе-сентябре.

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"Я вижу на сегодня, что кое-кто пытался сделать провокации в украинских батальонах, этих провокаторов обнаружили и сразу же передали службе военного правопорядка. Никаких проблем с демобилизацией мы не имеем. Президент подписал указ, где четко указаны сроки – август и сентябрь. Сейчас происходит активная подготовка в учебно-тренировочных центрах ВСУ тех военнослужащих, которые заменят воинов, отправляющихся на демобилизацию", - сказал Порошенко.

Он также отметил: "Могу подтвердить, что количество военнослужащих, которые захотели продолжить служить по контракту, увеличилось. Это связано как с высоким боевым духом, так и специальными условиями, которые мы создали для мотивации людей, чтобы оставаться в Вооруженных Силах Украины".

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ №328/2015 "Об увольнении с военной службы военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации в особый период согласно Указу президента Украины от 21 июля 2014 года № 607 "О частичной мобилизации". Согласно указу, увольнение военнослужащих, призванных во время третьей очереди мобилизации в 2014 году, будет проведено до конца сентября 2015 года.

С 19 июня 2015 года в Украине началась шестая волна мобилизации, которая продлится 60 дней – до 17 августа.