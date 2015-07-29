На Донетчине будут судить заочно шестерых милиционеров, которые перешли на сторону террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Правоохранители обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Следователями установлено, что в июле 2014 года, после захвата здания Енакиевского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области представителями террористической организации «ДНР», шестеро милиционеров, которые занимали руководящие должности в горотделении, вступили в ряды боевиков.

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Принимая участие в террористической организации «ДНР», стражи-предатели распространяли идеологию терроризма, вызвали у местного населения и представителей органов власти страх расправы над ними в случае сопротивления террористического режима, тем самым способствуя закреплению власти «ДНР» в г. Енакиево.

В настоящее время бывшие правоохранители продолжают работать в захваченном боевиками горотделении, один из предателей занимает должность так называемого начальника Енакиевского городского отдела полиции «ДНР».

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За то, что обвиняемые находятся на временно оккупированной террористами территории и на допросы к следователю не появляются, прокуратурой принято решение о передаче дела в суд для заочного осуждения милиционеров. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что милиция Донецкой области узнала "наблюдателей" за митингом в Донецке в середине июня. Это бывшие сотрудники областного главка - предатели, которые нарушили присягу, данную гражданам Украины.