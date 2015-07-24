В Мариуполе подполковника милиции поймали на взятке (фото)
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали начальника следственного отдела одного из райотделов Мариупольского городского управления милиции во время получения взятки.
Как сообщает пресс-центр СБУ, подполковник милиции требовал деньги от дончанина за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
В Мариуполе #СБУ задержала на взятке подполковника милиции http://t.co/W2OgFagDoipic.twitter.com/pMjtr0KEzF
— СБ (@ServiceSsu) July 24, 2015
«Взятку в 25 тыс. грн злоумышленник получал через знакомого адвоката. Посредник был задержан в личном автомобиле сразу после получения всей суммы, а сам злоумышленник – на рабочем месте», - сказано в сообщении.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.