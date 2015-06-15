Процедуру "провокации взятки" нужно применять ко всем чиновникам, включая судей - Сакварелидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

“Такие механизмы должны проводиться во всех направлениях и всех коррупционных делах. Не имеет значения, судья или прокурор, или депутат, или олигарх. И все следственные органы, имеющие полномочия, должны этим заниматься, когда речь идет о взятке”, - сказал Сакварелидзе.

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Как сообщалось, президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде 4 июня заявил, что в Украине могут принять закон о провокации взятки.

"Я все больше задумываюсь о провокации взятки. Это когда специально мотивированные люди проверяют чиновника на склонность брать (взятку)", - сказал он.

Порошенко признал, что этот «инструмент многими считается противоречивым, но он однозначно усилит давление на коррупционеров: сам факт того, что люди знают, что взятка может быть спровоцирована, некоторых лишит желания рисковать».