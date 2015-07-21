Россияне жалуются на отсутствие информации о правилах въезда в аннексированный Крым

Как сообщает Крым.Реалии, многим гражданам России приходится возвращаться из-за отсутствия спецпропуска, необходимого для пересечения административной границы между аннексированным Крымом и материковой частью Украины.

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По словам российских граждан, о необходимости оформлять специальный документ в миграционной службе им рассказывают только в украинских пунктах пропуска в Херсонской области. При этом в других пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией информацию об этом россиянам, по их словам, не дают.

Не пропускают через админграницу и тех россиян, кто пытается въехать на материковую часть Украины через аннексированный Крым.

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Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил порядок въезда граждан Украины и иностранных граждан во временно оккупированную Автономную Республику Крым и выезда из нее. В частности, въезд на территорию АР Крым осуществляется через контрольные пункты. При этом иностранцы обязаны предъявлять паспорта или специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой.