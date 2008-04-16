Повышение цен на газ больше всего ударит по сельскому населению.

Такое мнение сайту «Гарт» выразил старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«Во-первых, нужно подождать решения Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики, поскольку именно эта комиссия устанавливает цены на газ для всех групп потребителей, в частности бытовых», – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН, комментируя правительственную рекомендацию ежемесячно повышать цены на газ для населения.

По его мнению, это решение будет иметь как позитивные, так и негативные последствия. Среди позитивных эксперт назвал некоторое улучшение финансового состояния компании «Нафтогаз Украина». Среди негативных факторов экономист отметил уменьшение доли существующих доходов, которые население сможет тратить на товары и услуги. «То есть, население будет больше тратить на услуги по газоснабжению», – сказал он.

«Наиболее уязвимым в этой ситуации является население, которое живет в сельской местности. Там газ используется для отопления помещений. Только для этой группы повышение может иметь существенные последствия с началом отопительного сезона. Но правительство еще имеет время пересмотреть систему предоставления субсидии или, возможно, ввести дополнительную помощь», - отметил И.ГАЗИЗУЛЛИН.