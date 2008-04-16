Повышение цен на газ больше всего ударит по сельскому населению
Эксперт комментирует шаги правительства
Повышение цен на газ больше всего ударит по сельскому населению.
Такое мнение сайту «Гарт» выразил старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.
«Во-первых, нужно подождать решения Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики, поскольку именно эта комиссия устанавливает цены на газ для всех групп потребителей, в частности бытовых», – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН, комментируя правительственную рекомендацию ежемесячно повышать цены на газ для населения.
По его мнению, это решение будет иметь как позитивные, так и негативные последствия. Среди позитивных эксперт назвал некоторое улучшение финансового состояния компании «Нафтогаз Украина». Среди негативных факторов экономист отметил уменьшение доли существующих доходов, которые население сможет тратить на товары и услуги. «То есть, население будет больше тратить на услуги по газоснабжению», – сказал он.
«Наиболее уязвимым в этой ситуации является население, которое живет в сельской местности. Там газ используется для отопления помещений. Только для этой группы повышение может иметь существенные последствия с началом отопительного сезона. Но правительство еще имеет время пересмотреть систему предоставления субсидии или, возможно, ввести дополнительную помощь», - отметил И.ГАЗИЗУЛЛИН.