В апреле украинцев стало меньше на 20 тысяч человек - Госстат

18:00, 19 июня 2015
Общество
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Население Украины в апреле этого года сократилось на 19,5 тыс. человек и на 1 мая составило 42 млн 854 тыс. 106 человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

УНІАН

При этом численность населения, постоянно проживающего на территории Украины, на 1 мая составляет 42 млн 684 тыс. 469 человек.

С начала года численность населения сократилась на 74,8 тыс. человек, а по сравнению с показателем на 1 мая прошлого года – на 155 тыс. человек.

При этом в региональном разрезе больше всего людей на 1 мая проживает в Донецкой (4,3 млн человек), Днепропетровской (3,3 млн), Харьковской (2,7 млн), Львовской (2,5 млн) и Одесской (2,4 млн) областях. Наименее заселенными являются Черновицкая (909 тыс. человек) и Кировоградская (978 тыс.) области. В столице, по данным Госстата, насчитывается 2,9 млн жителей.

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Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, население Украины в марте 2015 года сократилось на 22 тыс. человек и на 1 апреля составило 42 млн 873 тыс. 583 человека. В годовом измерении (1 апреля 2015 года к 1 апреля 2014 года) сокращение составило около 150 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

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