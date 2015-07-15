Минкульт выступает против участия Кустурицы в концерте в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минкультуры, обращение в правоохранительные органы было инициировано как реакция на многочисленные призывы общественных активистов и деятелей культуры о недопустимости участия Кустурицы в концерте.

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Такая ситуация сложилась из-за неоднократной публичной поддержки режиссером оккупационной политики Российской Федерации в отношении Украины и аннексии Крыма.

«Для предупреждения рисков массовых нарушений общественного порядка, акций протеста, срыва мероприятий по чествованию 1000-й годовщины упокоения князя Киевского Владимира Великого 28 июля было бы целесообразно, если бы Эмир Кустурица воздержался от участия в концерте 28 июля в Киеве», - отмечают в Минкультуры.