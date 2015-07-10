В оккупированном Крыму создана комиссия для защиты прав чиновников
Самопровозглашенный «председатель» оккупированного Крыма Сергей Аксенов соответствующим указом распорядился создать специальную комиссию по защите прав чиновников.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что данная комиссия создается для предотвращения "дискредитации авторитета государственной власти" и будет постоянно действующим органом.
В частности, комиссия будет рассматривать вопросы, связанных с обоснованностью возбуждения уголовных дел, проведения следственных действий в отношении чиновников аннексированного полуострова.
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Органам оккупационной власти поручено незамедлительно информировать комиссию о выявленных фактах дискредитации чиновников и назначить ответственных за это лиц на уровне заместителей руководителей.
Ранее УНИАН сообщал, что "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов подписал методические рекомендации по пользования пляжными территориями полуострова, согласно которым ограничивается доступ к пляжам.