В оккупированном Крыму создана комиссия для защиты прав чиновников

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что данная комиссия создается для предотвращения "дискредитации авторитета государственной власти" и будет постоянно действующим органом.

В частности, комиссия будет рассматривать вопросы, связанных с обоснованностью возбуждения уголовных дел, проведения следственных действий в отношении чиновников аннексированного полуострова.

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Органам оккупационной власти поручено незамедлительно информировать комиссию о выявленных фактах дискредитации чиновников и назначить ответственных за это лиц на уровне заместителей руководителей.

Ранее УНИАН сообщал, что "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов подписал методические рекомендации по пользования пляжными территориями полуострова, согласно которым ограничивается доступ к пляжам.