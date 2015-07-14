В результате очередного взрыва возле отделения милиции во Львове пострадала женщина

10:55, 14 июля 2015
Общество
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Во Львове произошел взрыв во втором участковом пункте милиции.

vk.com/govarta1

Во Львове сегодня около 10.00 произошел взрыв в участковом пункте милиции на улице Юрия Липы (Шевченковский район).

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, в настоящее время известно, что пострадала женщина – участковый милиционер.

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На месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня около 9.00 произошел взрыв в участковом пункте милиции на улице Плуговой, 8 (Зализничный район). Множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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