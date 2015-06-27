Власти оккупированного Крыма отказали крымским татарам в праздновании Дня национального флага - Джемилев

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает 112 Украина.

"Просто отказали, и все. Никаких причин. Вам отказано, и все (…) У них очень большой страх перед скоплением людей, перед скоплением особенно крымских татар", - сказал он.

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Джемилев подчеркнул, что на оккупированном полуостров на крымских татар продолжает оказываться давление.

"Больше всего сейчас происходит прессинг на крымских татар. Если с момента оккупации по сегодняшний день было проведено где-то 150 с лишним обысков в домах, квартирах, школах, мечетях, то 99% - это у крымских татар", - отметил Джемилев.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем крымскотатарского флага. При этом он подчеркнул: "Два флага - единая страна". И отметил, что Крым – это Украина.