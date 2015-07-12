В Одессе, Черкассах и Сумах "Правый сектор" начал бессрочные акции протеста

Об этом активисты "ПС" сообщили в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, в Черкассах пикет пройдет на Соборной площади возле здания Черкасской облгосадминистрации и является "составной частью всеукраинской кампании по противодействию бандитизму и коррумпированности некоторых представителей правоохранительных органов".

Читайте также"Правый сектор" проводит акцию протеста под стенами Львовской ОГАВ Сумах "Правый сектор" пикетирует областное управление милиции в связи с событиями в Мукачево. В полдень около 20 активистов в камуфляже пришли под здание управления МВД в Сумской области. К участникам пикета вышел начальник управления МВД Анатолий Ричкаль и пригласил нескольких активистов к себе в кабинет, в том числе руководителя облорганизации "ПС" Виталия Ляшка.

Позже к протестующим присоединились представители общественной организации "Майдан" и член горисполкома Андрей Баранов.

Выйдя из милиции, инициативная группа сообщила, что передала начальнику УМВД свои требования, среди которых – арест народного депутата Михаила Ланьо, который, по их мнению, причастен к контрабанде на Закарпатье, и лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, а также отставка и наказание сотрудников и руководства УМВД Закарпатской области, которые, по их мнению, покрывают контрабанду.

"Пока что эти требования переданы в устной форме. Мы собираемся предать их в письменной форме и официально зарегистрировать обращение в УМВД", – отметили активисты.

Как сообщила УНИАН начальник сектора по связям с общественностью УМВД в Сумской области Эльвира Биганова, в настоящее время около облуправления милиции находятся около 30 человек, пикет проходит мирно.

Кроме этого, в Одессе "Правый сектор" пикетирует здание Главного управления МВД области в связи с последними событиями в Мукачево. Более 100 человек собрались возле здания, расположенного в центре города – на улице Еврейской.

Участники акции пришли с флагами Украины и "ПС". Как отмечают активисты, они вышли на мирный пикет "в поддержку побратимов", а также требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и прозрачного расследования событий в Мукачево 11 июля.

К собравшимся вышел начальник регионального главка МВД Георги Лорткипанидзе и пообещал донести до руководства МВД требования протестантов.

Также он акцентировал, что случившееся в Мукачево требует тщательного расследования и заверил, что является противником контрабанды и поддерживает борьбу с данным явлением. Кроме того, Лорткипанидзе призвал активистов сообщать ему о фактах контрабанды.

Проезжая часть к зданию регионального главка МВД не перекрыта, вооруженной охраны возле здания нет.