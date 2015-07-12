"Правый сектор" пикетирует здание ГУ МВД в Днепропетровской области
12:17, 12 июля 2015Общество
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Около 50 представителей «Правого сектора» 11 июля поздно вечером начали пикетирование здания Главного управления (ГУ) МВД в Днепропетровской области в связи с последними событиями в Мукачево.
"Правій сектор" вышел на протест в Днепропетровске \ УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, пикетирование продолжается. Его участники установили под зданием палатку.
Читайте также"Правый сектор" проводит акцию протеста под стенами Львовской ОГАПо данным организаторов акции, пикет проводится в рамках всеукраинской акции "Правого сектора". Участники не выдвигают требований к Главному управлению МВД в области.
По данным милиции, с начала пикетирования в нем принимают участие от 25 до 50 человек. Нарушения общественного порядка не зафиксировано.
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