"Правый сектор" пикетирует здание ГУ МВД в Днепропетровской области

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирование продолжается. Его участники установили под зданием палатку.

Читайте также"Правый сектор" проводит акцию протеста под стенами Львовской ОГАПо данным организаторов акции, пикет проводится в рамках всеукраинской акции "Правого сектора". Участники не выдвигают требований к Главному управлению МВД в области.

По данным милиции, с начала пикетирования в нем принимают участие от 25 до 50 человек. Нарушения общественного порядка не зафиксировано.