Лидер «Оплота» покинул Украину - Аваков

Печально известный лидер харьковской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении

Об этом во время брифинга в МВД сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Еспресо.TV.

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По его словам, Жилин выехал еще 21 февраля. Следственные действия в Харькове продолжаются уже второй день.

Напомним, против Жилина быловозбуждено уголовное дело. Ранее он заявлял, что "может поломать человека, и ему за это ничего не будет". Аваков обещал "разобраться" с Жилиным еще несколько дней назад.