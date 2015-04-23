СБУ задержала еще трех "оплотовцев", причастных к терактам в Харькове (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре отметили, что задержанные входили в обезвреженную в начале месяца диверсионную группу, которую координировал из России гражданин Жилин. Тогда, в рамках специальной операции по зачистке региона от диверсантов и террористов, служба задержала одиннадцать «оплотовцев».

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Одним из задержанных является житель Харькова, 1975 г.р., которого обоснованно подозревают в диверсиях на железной дороге: совершении взрывов возле станции Зеленый колодец Чугуевского района в феврале и во время движения пассажирского поезда в районе г. Чугуев в марте того года, приведение в действие взрывного устройства под грузовым поездом сообщением «Основа-Шебелинка» в апреле».

Во время обыска его квартиры правоохранители изъяли самодельные взрывные устройства на основе пластида. Кроме того, изъяты автоматы АК-74 (один с подствольным гранатометом), 5 боеприпасов для гранатомета ВОГ-25, огнемет «Шмель», боевой пистолет с 4-мя снаряженными магазинами к нему, большое количество патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники СБУ также задержали двоих его сообщников. «Диверсанты по прозвищу «Ламбада» и «Малыш» в августе прошлого года совершили террористический акт - из огнемета «Шмель» обстреляли Харьковский областной военный комиссариат», - сообщили в пресс-центре подчеркнули, что злоумышленники готовили новые диверсии в регионе, у них изъято значительное количество оружия и взрывчатки.

В рамках уголовного производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются другие соучастники задержанных.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ ликвидировала канал финансирования терроризма на Харьковщине и объявила в розыск лидера "Оплота" Жилина.