Кличко взял в советники бывшего мэра Нью-Йорка

Сегодня кандидат на должность мэра Киева Виталий КЛИЧКО отправился в США, где проведет встречи с конгрессменами и представителями деловых кругов.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе Блока Кличко.

Команда В.КЛИЧКО будет обсуждать с американскими инвесторами реальные инвестиционные проекты в Киеве. Наиболее привлекательным для инвестирования секторами в Блоке Кличко считают внедрение высоких технологий, новейших систем управления транспортными сетями и развитие туристической инфраструктуры.

В программе визита предусмотрена встреча В.КЛИЧКО с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛИАНИ, который согласился быть советником кандидата в мэры Киева. Ожидается, что Р.ДЖУЛИАНИ и его команда помогут В.КЛИЧКО инновационными технологиями разрешение дорожно-транспортных проблем, обновление инженерных коммуникаций, улучшение системы управления городом.

В центральном штабе блока отметили, что Р.ДЖУЛИАНИ является одним из самых успешных мэров в США. Он имеет опыт внедрения курса на стремительный экономический рост Нью-Йорка и эффективного восстановления города после террористического нападения 11 сентября 2001 года.