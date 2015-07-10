В Бангладеш при раздаче одежды образовалась давка, погибли 17 человек

Инцидент произошел после того, как владелец местной табачной фабрики инициировал раздачу одежды беднякам. В результате к зданию фабрики пришли несколько сотен человек, и в узких воротах образовалась давка, передает Русская служба ВВС.

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К настоящему моменту полиция арестовала семь человек, включая владельца фабрики. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться.

Во время месяца Рамадан богатые бангладешцы часто организуют бесплатную раздачу одежды бедным жителям.