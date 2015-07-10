В Бангладеш при раздаче одежды образовалась давка, погибли 17 человек
08:26, 10 июля 2015Мир
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Как минимум 17 человек погибли в результате давки при раздаче бесплатной одежды в бангладешском городе Мименсингх на севере страны, сообщает местная полиция.
В Бангладеш из-за давки погибли 17 человек / flickr.com/joiseyshowaa
Инцидент произошел после того, как владелец местной табачной фабрики инициировал раздачу одежды беднякам. В результате к зданию фабрики пришли несколько сотен человек, и в узких воротах образовалась давка, передает Русская служба ВВС.
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К настоящему моменту полиция арестовала семь человек, включая владельца фабрики. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться.
Во время месяца Рамадан богатые бангладешцы часто организуют бесплатную раздачу одежды бедным жителям.
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