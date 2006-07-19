Кабмин забирает госсчета из коммерческих банков

Для перевода счетов государственных компаний и учреждений в государственные банки необходимо не менее полгода. Об этом заявил министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК журналистам в среду.

Министр убежден, что такой переход должен быть поэтапным и постепенным, “чтобы не было разрывов по ликвидности”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что перевод счетов субъектов государственной собственности, а, соответственно, концентрация всего государственного ресурса в государственных учреждениях банков является одним из концептуальных условий реализации разработанного проекта стратегии развития государственных банков.

“В свое время государство дало достаточно большой кредит доверия всей системе коммерческих банков. Ряд субъектов государственных монополий обслуживались в коммерческих банках, - сказал А.ЯЦЕНЮК. - Сейчас, когда банковская система сформировала собственную существенную базу для роста, государство приняло правильное решение – вернуть под государственный контроль все финансовые потоки, потому что те банки, которые обслуживали раньше эти финансовые потоки, стали мощными, и уже сегодня не нуждаются в помощи государства”.