Сколько стоит земля под Киевом

С 4 по 11 апреля средняя стоимость земли под застройку в шести районах Киевской области выросла на 2% - с 8143,21долл. до 8312,52 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ).

Как указывается в сообщении, по состоянию на 11 апреля, средняя стоимость земли под застройку в Бориспольском районе составляет 7684,83 долл./сотка, в Вышгородском – 5700 долл./сотка, Броварском – 6281,51долл./сотка, Киево-Святошинском – 11979,13 долл./сотка, Васильковском – 6958,54 долл./сотка, Обуховском – 11271,09 долл./сотка.

С 1 сентября 2006 года индекс стоимости земли под застройку в Киевской области вырос на 218,25%.

Как сообщал УНИАН, с 28 марта по 4 апреля средняя стоимость земли под застройку в шести районах Киевской области выросла на 1,79% - с 7999,93 долл. до 8143,21долл. за сотку.

В 2007 году средняя стоимость земли под застройку в шести районах Киевской области выросла в 2 раза - с 3 575,05 долл. до 7 458,68 долл. за сотку.

Справка УНИАН. «Земельный союз Украины» (ЗСУ) 1 сентября 2006 года ввел индекс «ЗСУ-Область» - взвешенный показатель динамики цен на земельные участки в Киевской области, расположенные в 40-километровой зоне от городской черты. Показатель определяется по итогам анализа предложений земельных участков без строений с целевым назначением «Под промышленную застройку», «Под коммерческую застройку», «Под жилую застройку», «Для ведения личного крестьянского хозяйства», других назначений, за исключением земель товарного сельхозпроизводства и крестьянских паев. За начальную дату принято 1 сентября 2006 года, значение индекса - 0.

Индекс «ЗСУ-Область» определяется по результатам анализа не менее 12 000 предложений продажи в месяц, полученных из различных источников.