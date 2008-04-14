Кабмин разрешил поэтапное повышение цен на газ для населения

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики провести с мая по декабрь текущего года поэтапное повышение розничных цен на газ для населения в пределах 3-5% ежемесячно в зависимости от объемов потребления.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 9 апреля №346, которое обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ предусмотреть ежемесячное 3% повышение розничной цены для бытовых потребителей с объемом потребления до 12 тыс. куб. м. и 5% ежемесячное повышение для абонентов, потребляющих свыше 12 тыс. куб. м.

При этом, как отмечается в документе, указанное повышение НКРЭ рекомендовано производить без изменения действующих тарифов на распределение и поставку газа для газоснабжающих компаний.

Предельный уровень цен на природный газ для населения к 1 декабря этого года Кабмин установил на уровне:

для потребителей, объем потребления которых не превышает 2,5 тыс. куб. м. в год – 404,44 грн. за 1 тыс. кубометров (рост 19,3% к предельному уровню цены для этой группы потребителей, установленной постановлением Кабмина 8 декабря 2006 №1697);

для потребителей, объем потребления которых не превышает 6 тыс. куб. м. в год – 611,44 грн. за 1 тыс. кубометров (рост 27,4%);

для потребителей, объем потребления которых не превышает 12 тыс. куб. м. в год – 1305,85 грн. за 1 тыс. кубометров (рост 33,2%);

для потребителей, объем потребления которых превышает 12 тыс. куб. м. в год – 1741,67 грн. за 1 тыс. кубометров (рост 48,5%).

На основании предельных цен, установленных Кабмином, НКРЭ утверждает розничные тарифы на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2006 года НКРЭ утвердила розничные дифференцированные тарифы на газ для населения на 2007 год.

В частности, комиссия установила тариф для потребителей, ежегодные объемы потребления которых не превышают 2,5 тыс. кубометров природного газа. Цена утверждена на уровне: при наличии газовых счетчиков - 31,5 коп. за метр кубический (с учетом НДС), без газовых счетчиков – 34,5 коп. за метр кубический (с НДС). При условии, если объем потребления не превышает 6 тыс. куб. метров в год, цена установлена на уровне: со счетчиком – 47,8 коп. за куб. м (с НДС), без счетчика – 52,6 коп. за куб. м (с НДС). В случае, если объем потребления природного газа не превышает 12 тыс. куб. метров в год, тариф установлен на уровне: при наличии газового счетчика – 98 коп. за куб. м (с НДС), без счетчика – 1 грн. 7,8 коп. за куб. м (с НДС). При условии, что объем потребления газа превышает 12 тыс. кубометров в год, цена на газ установлена: при наличии газовых счетчиков – 1 грн. 17,3 коп за м куб. (с НДС), при отсутствии – 1 грн. 29 коп. за м. куб. (с НДС).

Тарифы вступили в силу с 1 января 2007 года.

Согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2008 год, утвержденному Кабмином, в 2008 году объем потребления природного газа населением составит 17,83 млрд. куб. м