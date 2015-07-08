В Одессе суд арестовал без права залога одного из милиционеров, задержанных за получение взятки в $2 тысячи
В Одессе cуд оставил под арестом без права внесения залога одного из милиционеров, задержанных 4 июля при получении взятки в размере 2 тыс. долл.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, удовлетворено ходатайство прокуратуры области - суд одному из милиционеров Суворовского райотдела оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
«Этот сотрудник органов внутренних дел подозревается в получении 2 тыс. долл. неправомерной выгоды, незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении работника правоохранительного органа», - отметили в пресс-службе.
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Относительно второго милиционера, который также подозревается во взяточничестве, судом 8 июля будет рассмотрена апелляционная жалоба прокуратуры по увеличению размера залога с 182 тыс. грн до 1 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
При получении взятки милиционеры были задержаны. Пытаясь скрыться с места происшествия на автомобиле, они совершили наезд на правоохранителя. Из автомобиля задержанных изъяты 2 тыс. долл, а также обнаружены сигареты с веществом зеленого цвета растительного происхождения и пакет с аналогичным веществом.
Прокуратура Одесской области 7 июля обжаловала решение суда о залоге 182 тыс. грн каждому.