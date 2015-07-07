В Европе могут "забраковать" дипломы российских вузов, сотрудничающих с "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Совсун во время брифинга перед началом круглого стола по проблемам деятельности высших учебных заведений, эвакуированных из Донецкой и Луганской областей, отвечая на вопрос о дипломах, которые студенты получат на территории, контролируемой боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

Читайте такжеУкраинские студентки получили престижную премию от Google

“Эти документы не имеют никакой легитимной силы ни в Украине, ни в Европе, ни даже в России”, - сказала она.

Совсун отметила, что часть университетов на оккупированной территории Украины установила связи с отдельными высшими учебными заведениями Российской Федерации и выдает своим выпускникам дипломы университетов РФ.

“Мы со своей стороны сообщили коллегам из Европы и объяснили им ситуацию. Они сейчас имеют очень серьезные сомнения относительно того, продолжать ли признавать дипломы этих российских университетов в целом, не только для тех, кто проживает в Донецке или Луганске, а в целом этих российских учебных заведений”, - сказала Совсун.

Она выразила мнение, что сотрудничество российских вузов с «ДНР» и «ЛНР» будет приостановлено, потому что это ставит под вопрос репутацию этих российских учебных заведений.

Говоря о том, как детям на контролируемых террористами территориях получить документы об образовании, которые будут признаваться в Украине и других странах, Совсун отметила, что эта процедура несколько усложнена из-за того, что последний учебный год продолжался уже во время военного конфликта, когда на оккупированных территориях Донбасса фактически не было украинской власти.

“Мы не знаем, проходит ли там учебный процесс. Если он проходит, то по каким принципам, программам. Поэтому мы предлагаем студентам переводиться или в эвакуированные университеты, или в другие университеты Украины с тем, чтобы закончить обучение... И получить диплом, который будет признаваться”, - сказала Совсун и добавила, что любые документы, выданные так называемыми “ДНР” и “ЛНР”, не признаются ни одной страной, включая Россию.