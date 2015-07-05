Стрельба под Одессой: один погибший, еще четверо ранены

4 июля в 22.40 в Ильичевский городский отдел милиции Одесской области поступило сообщение о том, что по ул. Александрийской возле бара происходит драка между неизвестными.

Как сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Украины, неустановленное лицо осуществило выстрелы из травматического оружия в сторону людей, после чего скрылось в неизвестном направлении.

Читайте такжеНовые полицейские патрули уже вышли на улицы КиеваСогласно обнародованной информации, в результате стрельбы пятеро граждан получили ранения грудной клетки и ног, госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных ранений один человек 1975 года рождения скончался в больнице.

Как сообщает МВД, правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется розыск злоумышленника.