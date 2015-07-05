Саакашвили сообщил о задержании в Одессе двух милиционеров во время получения взятки

В Одессе во время получения взятки задержали двух офицеров розыскного отдела одесской милиции.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Сегодня новый глава Управления внутренних дел провел операцию и поймал на получении взятки двух офицеров розыскного отдела одесской милиции. Во время проведения операции даже пришлось открыть огонь", - отметил он.

Читайте такжеСаакашвили: в Одесской ОГА у иностранных инвесторов требуют "откат" за вложение инвестиций"Для тех кто еще не понял, мы будем охотиться на взяточников каждый день и круглосуточно, эти действия будут набирать силу каждый день до момента, пока образ действий правоохранительных органов полностью не изменится", - заявил Саакашвили и добавил: "Не хотите в тюрьму, пишите заявление и идите в бизнес".