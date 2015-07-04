В Днепродзержинске решили убрать памятник советскому лидеру и "земляку" Брежневу

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В Днепродзержинске решили демонтировать более 20 советских памятников и памятных знаков, в том числе земляку, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщили в Днепродзержинском горсовете.

По ее данным, согласно закону о декоммунизации, из 63 памятников и памятных знаков Днепродзержинска, которые находятся на учете в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, 23 подлежат сносу.

«Снести их можно будет только после того, как Министерство культуры снимет памятники из реестра. Но решение об их демонтаже можно принять уже сейчас», – говорится в сообщении горсовета.

Согласно проекту решения, в перечень памятников, подлежащих демонтажу, попали памятник Ленину на площади Ленина, Феликсу Дзержинскому на улице Дзержинского, памятник земляку, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, памятные знаки в честь деятельности подпольного горкома КП(б)У, мемориальная доска на здании, где проходило первое заседание Каменского (историческое название Днепродзержинска) Совета рабочих депутатов в марте 1917 года.

Читайте такжеВ Харькове демонтируют несколько советских памятников и переименуют станции метроВ апреле 2015 года власти Днепродзержинска планировали за бюджетные деньги отремонтировать памятники Брежневу и Дзержинскому. Информация о заключении договоров на ремонт этих памятников была обнародована на официальном сайте городского совета. На ремонт бюста Брежнева должно было пойти более 69 тыс грн, на ремонт памятника Дзержинскому – более 118 тыс грн. Позже этот документ с сайта горсовета исчез.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.