Порошенко уверен, что настало время окончательно очистить Украину от символов коммунизма
Президент Петр Порошенко уверен, что настало время окончательно очистить Украину от символов коммунистического режима, который уничтожил миллионы невинных людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».
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Порошенко отметил, что «на днях сделал то, что должен был - подписал законы о декоммунизации, о признании героев национально-освободительной борьбы; и еще несколько законов, которые осовременивают политику национальной памяти и освобождают ее от имперских наслоений».
«Государство Украина свое дело сделало, дальше – работа историков, а власть должна заботиться о будущем», - подчеркнул он.
Тем же, кто выступал и до сих пор ратует против декоммунизации, Порошенко посоветовал приехать в Быковню, на место кровавых преступлений коммунистического режима: «послушать, о чем шелестят кроны этих деревьев; припасть ухом к земле и услышать, к чему взывают захороненные здесь жертвы коммунистического режима».
Порошенко подчеркнул, что Быковнянские могилы – наиболее живой свидетель коммунистического террора, неоспоримое доказательство преступления против человечества, такого же масштабного, как те, что совершены в Катыни, Освенциме, Бухенвальде, Бабьем Яру, на Соловках.
«Разве не пришло время окончательно очистить Украину от символов режима, который уничтожил миллионы невинных людей?!», - подчеркнул президент.
Он напомнил, что в Быковне не убивали «врагов народа», «шпионов», «диверсантов», а крестьян и рабочих, учителей, священников, ученых и писателей. «Пытаясь убить душу нашего народа. Здесь лишали жизни целый народ, который за несколько лет до этого не успели уничтожить Голодомором», - сказал Порошенко.
По его словам, долгие десятилетия скрывались как сам факт преступления в Быковне, так и его масштабы. И только сейчас учеными подтверждена цифра более 100 тыс. убитых, отметил президент.
«Безымянные захоронения жертв сталинских репрессий рассеяны по всей украинской земле. Винницкие, харьковские, сумские, львовские могилы – они есть не только в каждом областном центре, а фактически они есть в каждом населенном пункте. А у многих нет даже могил, нет никаких следов, потому что они тщательно скрывались палачами. Расстрелы проводились тайно, ночью, так же тайком людей закапывали в общих ямах и ровняли с землей», - подчеркнул Порошенко.
В память о жертвах политических репрессий президент объявил минуту молчания.
Участие в церемонии памяти жертв политических репрессий в заповеднике «Быковнянские могилы» приняли также премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства.
Вместе с Яценюком на церемонии присутствовала его дочь София, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Они возложили цветы и лампадки к мемориалу – Памятному кресту на братской могиле жертв политических репрессий. Члены правительства также почтили память жертв политических репрессий в польской части Мемориала.