Порошенко уверен, что настало время окончательно очистить Украину от символов коммунизма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

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Порошенко отметил, что «на днях сделал то, что должен был - подписал законы о декоммунизации, о признании героев национально-освободительной борьбы; и еще несколько законов, которые осовременивают политику национальной памяти и освобождают ее от имперских наслоений».

«Государство Украина свое дело сделало, дальше – работа историков, а власть должна заботиться о будущем», - подчеркнул он.

Тем же, кто выступал и до сих пор ратует против декоммунизации, Порошенко посоветовал приехать в Быковню, на место кровавых преступлений коммунистического режима: «послушать, о чем шелестят кроны этих деревьев; припасть ухом к земле и услышать, к чему взывают захороненные здесь жертвы коммунистического режима».

Порошенко подчеркнул, что Быковнянские могилы – наиболее живой свидетель коммунистического террора, неоспоримое доказательство преступления против человечества, такого же масштабного, как те, что совершены в Катыни, Освенциме, Бухенвальде, Бабьем Яру, на Соловках.

«Разве не пришло время окончательно очистить Украину от символов режима, который уничтожил миллионы невинных людей?!», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в Быковне не убивали «врагов народа», «шпионов», «диверсантов», а крестьян и рабочих, учителей, священников, ученых и писателей. «Пытаясь убить душу нашего народа. Здесь лишали жизни целый народ, который за несколько лет до этого не успели уничтожить Голодомором», - сказал Порошенко.

По его словам, долгие десятилетия скрывались как сам факт преступления в Быковне, так и его масштабы. И только сейчас учеными подтверждена цифра более 100 тыс. убитых, отметил президент.

«Безымянные захоронения жертв сталинских репрессий рассеяны по всей украинской земле. Винницкие, харьковские, сумские, львовские могилы – они есть не только в каждом областном центре, а фактически они есть в каждом населенном пункте. А у многих нет даже могил, нет никаких следов, потому что они тщательно скрывались палачами. Расстрелы проводились тайно, ночью, так же тайком людей закапывали в общих ямах и ровняли с землей», - подчеркнул Порошенко.

В память о жертвах политических репрессий президент объявил минуту молчания.

Участие в церемонии памяти жертв политических репрессий в заповеднике «Быковнянские могилы» приняли также премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства.

Вместе с Яценюком на церемонии присутствовала его дочь София, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Они возложили цветы и лампадки к мемориалу – Памятному кресту на братской могиле жертв политических репрессий. Члены правительства также почтили память жертв политических репрессий в польской части Мемориала.