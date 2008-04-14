Минюст намерен создать ”сельский нотариат”

Министерство юстиции намерено создать «сельский нотариат», чтобы максимально приблизить услуги нотариусов к населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом шла речь на расширенном заседании коллегии Минюста, которая состоялась сегодня.

Во время мероприятия министр юстиции Николай ОНИЩУК, в частности, отметил, что доступность нотариальных услуг гражданам являются одной из основных проблем современного нотариата.

В то же время он сообщил, что на сегодняшний день в рамках реформирования системы нотариата, рассматривается идея внедрения так называемого «сельского нотариата», с целью максимального приближения услуг нотариусов к гражданам, которые проживают в сельской местности и других удаленных от административных центров населенных пунктах.

По словам главы Минюста, ведомство в этом рассчитывает на помощь органов местного самоуправления. В частности, на их содействие в предоставлении помещений для открытия нотариальных контор в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, министр поручил начальникам управлений юстиции в течение 15 дней провести анализ вакансий в государственных нотариальных конторах и в течение месяца принять меры для их заполнения. По данным пресс-службы, на сегодняшний день являются полностью вакантными должности в 55-ти государственных нотариальных конторах.

Кроме того, Н.ОНИЩУК обратил внимание на то, что достаточно много проблем существуют в системе государственного контроля за законностью совершенных нотариальных действий нотариусами, поскольку действующее законодательство не предусматривает достаточных рычагов по реагированию на злоупотребление со стороны нотариусов. В то же время, по словам министра, наблюдается тенденция к росту количества жалоб граждан и юридических лиц на организацию работы нотариусов и законность совершенных ими нотариальных действий. Так, в 2007 году в Минюст поступило 600 жалоб на действия нотариусов, (практически на каждого десятого нотариуса), а в первом квартале этого года – свыше 250 жалоб.

Министерству юстиции также известны факты участия отдельных нотариусов в рейдерских схемах.

С целью устранения упомянутых недостатков и создания единого нотариата по словам главы ведомства предусматривается подготовить и обеспечить принятие проекта Закона Украины «О нотариате» в новой редакции.