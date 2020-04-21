Освобожденные из плена украинцы получили отрицательный результат теста на коронавирус - председатель Донецкой ОГА

Они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Освобожденные 16 апреля из плена ОРДЛО украинцы, которые сейчас проходят обсервацию, получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сказал во время совещания руководителя президентского Офиса Андрея Ермака с председателями ОГА.

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Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.