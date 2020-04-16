Освобожденные из плена боевиков украинцы поделились первыми впечатлениями на свободе (видео)

На Донбассе сегодня состоялся очередной обмен пленными.

Освобожденные из плена боевиков на Донбассе украинцы поделились первыми комментариями на свободе.

Об этом они рассказали в комментарии "Новостям Донбасса".

В частности, эмоциями поделились Алевтина Попова и Вадим Сирык.

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Попова рассказала, что в плен попала за помощь украинским военнослужащим, а после сегодняшнего обмена чувствует облегчение и свободу, несмотря на обсервацию из-за карантина. Экс-пленная отметила, что уже успела пообщаться с матерью и сыном.

Она также добавила, что в плену здоровье у нее "отнимали практически каждый день".

Второй бывший пленный также рассказал, что уже пообщался с родными и теперь хочет как можно скорее с ними встретиться.

"Я б такой, что и сейчас пошел бы домой", - признался Вадим Сирык.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.