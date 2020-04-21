В Киеве демонтировали один из "карантинных" блокпостов с проверкой температуры (фото)

Проезд по улице Богатырской, где раньше был установлен блокпост, теперь свободен.

Один из блокпостов, которые были развернуты в столице 16 апреля и спровоцировали сильные пробки на дорогах, на сегодня уже демонтирован.

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Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на свидетельства и фото своего корреспондента.

На снимке видно, что проезд по улице Богатырской, где раньше был установлен один из блокпостов, теперь свободен.

Напомним, после установки блокпостов, на которых проводится скрининг температуры у водителей, на некоторых въездах в Киев образовались масштабные пробки.

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