цей матеріал доступний українською

В Киеве демонтировали один из "карантинных" блокпостов с проверкой температуры (фото)

12:37, 21 апреля 2020
Общество
645 0
Проезд на Богатырской в Киеве теперь свободен / Apostrophe, Aleksandr Goncharov

Читайте такжеНардеп Ткаченко о КПП на въездах в Киев: показательная видимость работы (фото)

Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на свидетельства и фото своего корреспондента.

На снимке видно, что проезд по улице Богатырской, где раньше был установлен один из блокпостов, теперь свободен.

Напомним, после установки блокпостов, на которых проводится скрининг температуры у водителей, на некоторых въездах в Киев образовались масштабные пробки.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter