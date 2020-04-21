В Киеве демонтировали один из "карантинных" блокпостов с проверкой температуры (фото)
12:37, 21 апреля 2020Общество
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Проезд по улице Богатырской, где раньше был установлен блокпост, теперь свободен.
Проезд на Богатырской в Киеве теперь свободен / Apostrophe, Aleksandr Goncharov
Один из блокпостов, которые были развернуты в столице 16 апреля и спровоцировали сильные пробки на дорогах, на сегодня уже демонтирован.
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Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на свидетельства и фото своего корреспондента.
На снимке видно, что проезд по улице Богатырской, где раньше был установлен один из блокпостов, теперь свободен.
Напомним, после установки блокпостов, на которых проводится скрининг температуры у водителей, на некоторых въездах в Киев образовались масштабные пробки.
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