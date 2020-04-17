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На некоторых въездах в Киев из-за новых КПП образовались пробки (карта)

09:57, 17 апреля 2020
Транспорт
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Reuters

В пятницу утром, 17 апреля, на некоторых въездах в Киев образовались масштабные пробки из-за установленных КПП, на которых проводят скрининг температуры у водителей.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так пробка образовалась на въезде в Киеве со стороны Житомира.

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Также пробки сковали часть проспекта Академика Глушкова, где также установлен КПП для проверки температуры.

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Кроме того, движение практически замерло в Чоколовском бульваре по направлению к метро Шулявская.

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Пробка образовалась и перед Пивденным мостом в районе метро Осокорки и Славутич.

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Напомним, киевские полицейские несут службу на 10 санитарно-пропускных пунктах при въезде в столицу. Такие блокпосты заработали сегодняшнего дня до 20 апреля 2020 на всех въездах в Киев. Поэтому в этот период обязательна термометрия для водителей и пассажиров, следующих в столицу, сообщают в полиции.

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