В Хмельницком появился велосипедный милицейский патруль (фоторепортаж)

В Хмельницком появился велосипедный патруль милиции, который ездит по центральному парку имени Михаила Чекмана.

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Как сообщали СМИ, проект велосипедного патрулирования – пилотный. В будущем велосипеды планируют оборудовать GPS-навигаторами. Если эксперимент завершится удачно, на велосипеды пересадят милицейские патрули во всех парках и лесных зонах города.