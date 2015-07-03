В Хмельницком появился велосипедный милицейский патруль (фоторепортаж)

15:38, 03 июля 2015
Общество
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В будущем велосипеды планируют оборудовать GPS-навигаторами. 

В Хмельницком появился велосипедный патруль милиции, который ездит по центральному парку имени Михаила Чекмана.

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Как сообщали СМИ, проект велосипедного патрулирования – пилотный. В будущем велосипеды планируют оборудовать GPS-навигаторами. Если эксперимент завершится удачно, на велосипеды пересадят милицейские патрули во всех парках и лесных зонах города.

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