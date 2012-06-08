Милицию в центре Киева посадят на велосипеды

10:51, 08 июня 2012
Общество
1402 0

Центр Киева во время Евро-2012 будут патрулировать милиционеры на велосипедах.  

Міліціонер

Как сообщают «Подробности», каждый патруль будет оснащен рациями, лекарствами первой необходимости, плащами и фонариками.

Веломилиция будет работать в центре столицы и в фан-зоне.

Отмечается также, что после Чемпионата эти патрули оставят в местах, куда тяжело достаться автомобилю.

Как известно, сегодня начинается финальная часть Чемпионата Европы по футболу, которую вместе принимают Украина и Польша.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter