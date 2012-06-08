Милицию в центре Киева посадят на велосипеды
10:51, 08 июня 2012Общество
1402 0
Центр Киева во время Евро-2012 будут патрулировать милиционеры на велосипедах.
|После Евро веломилиция останется
Как сообщают «Подробности», каждый патруль будет оснащен рациями, лекарствами первой необходимости, плащами и фонариками.
Веломилиция будет работать в центре столицы и в фан-зоне.
Отмечается также, что после Чемпионата эти патрули оставят в местах, куда тяжело достаться автомобилю.
Как известно, сегодня начинается финальная часть Чемпионата Европы по футболу, которую вместе принимают Украина и Польша.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter