"Бедные люди": в Киеве на остановках образовались гигантские очереди (фото)
10:34, 21 апреля 2020Общество
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Одну из очередей засняли на проспекте Свободы.
Очередь на остановке в Киеве / facebook.com/dtp.kiev.ua
Утром в Киеве на проспекте Свободы на одной из остановок общественного транспорта образовалась очередь.
Читайте такжеПлевали на карантин: в сети появились фото очередей и давки на одесских рынкахСоответствующее фото опубликовано на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.
«Утро начинается не с кофе», – говорится в подписи к снимку.
Некоторые пользователи в комментариях под фото сочувствуют тем, кто вынужден часами ждать возможности уехать: «Бедные люди, кому нужно на работу, а своего транспорта нет». А кое-кто злорадствует или шутит: «Ого, сколько врачей».
Ранее УНИАН сообщал, что после закрытия метро в связи с введением карантинных ограничений в Киеве то и дело наблюдаются сложности с передвижением по городу.
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