"Бедные люди": в Киеве на остановках образовались гигантские очереди (фото)

Одну из очередей засняли на проспекте Свободы.

Утром в Киеве на проспекте Свободы на одной из остановок общественного транспорта образовалась очередь.

Читайте такжеПлевали на карантин: в сети появились фото очередей и давки на одесских рынкахСоответствующее фото опубликовано на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.

«Утро начинается не с кофе», – говорится в подписи к снимку.

Некоторые пользователи в комментариях под фото сочувствуют тем, кто вынужден часами ждать возможности уехать: «Бедные люди, кому нужно на работу, а своего транспорта нет». А кое-кто злорадствует или шутит: «Ого, сколько врачей».

Ранее УНИАН сообщал, что после закрытия метро в связи с введением карантинных ограничений в Киеве то и дело наблюдаются сложности с передвижением по городу.