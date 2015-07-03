Министр финансов обещает в июле ускорить выдачу средств на достройку нового корпуса "Охматдет"

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку премьер отсутствовал во время общения с депутатами, нардеп адресовал свой вопрос Наталии Яресько, министру финансов.

Читайте такжеМинздрав стал главным распорядителем средств для завершения строительства в Охматдете

"На сегодня мы не можем понять, кто тормозит процесс: Минздрав или Министерство финансов. У меня просьба, чтобы все-таки это обещание премьера было выполнено, и в июле мы начали физическое строительство "Охматдет", - отметил Кривенко.

В ответ Яресько заверила, что Минфин ускорит процесс восстановления финансирования достройки нового корпуса "Охматдет" в июле.

"Любые проблемы, которые есть, я пока не смогла понять. Я Вам обещаю, что в июле месяце мы отпустим. Ускорим все средства, на которых будут правильные документы по "Охматдет". Все", - подчеркнула она.