Кабмин передал "Охматдет" в сферу управления Минздрава

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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В пресс-службе отметили, что с начала застройки комплекса функции заказчика строительства выполняет госпредприятие "Укрмедпроектстрой", а этот объект входил в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов. "Нацагентства уже фактически не существует, а расходы на достройку лечебно-диагностического комплекса в сумме 500 млн грн. законом "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" закреплены за Министерством здравоохранения. Именно такая юридическая коллизия не позволяла продолжить строительство", - отметили в пресс-службе Минздрава, и подчеркнули, что "передача объекта в сферу управления Министерства здравоохранения фактически разблокировала вопрос достройки современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" и будет способствовать продолжению строительства".