Коронавирус диагностировали у священника и его жены, которые поют в хоре лавры.

В Тернопольской области у двух хористов Почаевской лавры выявили коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время заседания областной комиссии по техногенной безопасности при Тернопольской облгосадминистрации сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

По ее данным, коронавирус диагностировали у священника и его жены, которые поют в хоре лавры. Инфицированная жена священника работает в бухгалтерии Шумской районной больницы. Впоследствии во время тестирования контактных лиц коронавирус выявили у главврача Шумской райбольницы.

Во время заседания комиссии Чайчук пожаловалась, что на сегодня список хористов в лавре так и не предоставили, что затрудняет работу по выявлению и тестированию контактных лиц.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, для выяснения обстоятельств он вчера лично выезжал в лавру вместе с начальником управления по вопросам внутренней политики, религий и национальностей ТОГА Игорем Кульчицким.

«Руководитель хора сказал, что может предоставить состав участников, но только при благословении настоятеля. Я поговорил по телефону с настоятелем. Пообещали сегодня этот список предоставить до 15:00, пока еще не предоставили. Настоятель заверил, что монахи не контактировали с хористами и симптоматика коронавируса ни у кого из них не наблюдается», - рассказал Богомол.

Несмотря на это, монахам предложили пройти тестирование на Covid-19.

«Настоятель ответил, что рассмотрят это предложение уже после праздников, если будет целесообразность и увидят у кого-то симптомы», - отметил Богомол.

По его словам, Почаевская лавра открыта для посетителей, в частности, центральный вход и так называемый «черный».

«Мы обошли комплекс, встретили лишь 15 посетителей, все были в масках. Договорились с настоятелем, что они проведут дополнительную дезинфекцию», - добавил начальник областного управления полиции.

По его данным, харчевня лавры закрыта для верующих и обслуживает только монахов, закрыли также общежития, в которых раньше могли поселиться приезжие.

Богомол добавил, что поскольку богослужения в Почаевской лавре и в дальнейшем будут проводить, в пасхальный период на въездах в город полиция установит круглосуточные посты с целью недопущения иногороднего транспорта. Посты будут работать с 7:00 18 апреля и как минимум до вечера 20 апреля.