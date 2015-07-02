В Госкино признали сериал "ФЭС" идентичным российскому "След"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания экспертной комиссии сообщил журналистам председатель Госкино Филипп Ильенко.

"Экспертная комиссия признала, что сериал "ФЭС" ("След") не является оригинальным аудиовизуальным произведением и что он фактически идентичен российскому сериалу "След". На основании этих заключений экспертов мы сегодня будем принимать решение относительно прокатного удостоверения сериала "ФЭС", - сказал он.

Ильенко также отметил, что заключение искусствоведческой экспертизы уже является основанием для пересмотра решения о выдаче прокатного удостоверения.

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"Сейчас мы это решение оформим, подпишем приказ и сообщим всем об этом", - добавил председатель Госкино.

Он отметил, что сегодня экспертная комиссия делала заключение на основе одной серии сериала "ФЭС", которая была представлена телеканалом "Украина" при оформлении прокатного удостоверения, а также на основе одной серии сериала "След".

На уточняющий вопрос журналистов, на основе чего сейчас у сериала "ФЭС" Госкино может забрать прокатное удостоверение, Ильенко ответил: "На основе запрещения фильмов страны-агрессора. То есть сейчас нет оснований считать, что это сериал украинского производства... Соответственно, будут запрещены те серии, которые сделаны в 2014-2015 годах. Сериал "ФЭС" нам представили, согласно документам, как сериал 2015 года. Это теперь будет считаться фильмом производства РФ, так же как и сериал "След", и соответственно, если он произведен в 2015 году, то на все серии будет запрет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который раньше назывался «След» и шел на ТРК «Украина». «Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Ранее он назывался «Федеральная служба», - сказал он.

По словам Ткаченко, в сериале «те же актеры, которые были в российском сериале «След», снятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не российские, а каких-то других стран».

Он подчеркнул, что если Госкино и дальше будет выдавать удостоверения на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

По его мнению, из-за подобных решений весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое российское, немного переснять две сценки и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

Сегодня, 2 июля, экспертная комиссия Госкино начала рассмотрение жалобы гендиректора «1+1 медиа» относительно скандального российского сериала «След» («ФЭС»), который получил прокатное удостоверение.

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.