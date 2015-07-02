В Госкино начали рассматривать жалобу относительно скандального российского сериала

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в закрытом режиме.

В свою очередь Ткаченко в комментарии журналистам сообщил, что до начала заседания он принес на рассмотрение экспертной комиссии собственную экспертизу сериала на примере одной из серий.

"Мы на заседание экспертной комиссии принесли собственную домашнюю экспертизу, которую может сделать любой желающий. Мы нашли копию сериала "Фактологическая экспертная служба" (ФЭС), который был представлен ТРК "Украина" экспертной комиссии, исравнили его с одной из серий сериала "След", которую легко найти в интернете. Это серия №982 российского сериала производства 2013 года. Там не то что название, а фактически все те же актеры. Единственные отличия – "заблюренная" милицейская форма российских полицейских, вместо рублей вмонтирована гривня, вместо российских номеров - украинские. Фактически - это идентичное произведение российскому сериалу с абсолютно техническими различиями. Производитель, который значится в начале этого сериала - это некая украинская анимационная студия, которая сделала сериал, который теперь представлен как украинское произведение», - рассказал Ткаченко.

Он отметил, что таким образом украинские телеканалы будут манипулировать и подменять понятия, то собственный украинский продукт на телеканалах зрители увидят еще не скоро.

"Мы категорически против такой манипуляции, фальсификации и подмены понятий, когда легким движением вместо российского сериала будет демонстрироваться якобы украинский... Не нужно выдавать российский сериал за украинский. Если таким образом телеканалы будут производить украинские сериалы, за счет замены в кадре рублей на гривни, то мы так далеко пойдем с производством украинских сериалов", - отметил гендиректор "1+1 медиа".

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который раньше назывался "След" и шел на ТРК "Украина". "Теперь этот сериал называется "Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований". Раньше он назывался "Федеральная служба", - сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что на действия Госкино будет подаваться официальная жалоба и не исключил возможности судебного рассмотрения вопроса.

Позже председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Пилипп Ильенко сообщил, что в отношении скандального сериала "ФЭС" ("След") будет проводиться искусствоведческая экспертиза - для того, чтобы определить, является ли этот сериал совершенно новым произведением, или это просто переделанное произведение, которое нельзя считать самостоятельным произведением.

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы по защите информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичная демонстрация фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.