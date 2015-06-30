В Николаевской области прокуратура расследует получение взяток инспекторами ГАИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 30 июня в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту получения неправомерной выгоды должностными лицами Госавтоинспекции в Николаевской области.

"В сети Интернет общественный активист обнародовал видео, на котором зафиксированы факты получения инспекторами ГАИ денег от водителей транспортных средств на посту ДПС «Коблево». Сведения квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - сообщили в ведомстве.

Активист Дмитрий Кравчук провел эксперимент и зафиксировал на камеру, как работники ГАИ берут взятки, пропуская перегруженные фуры. Соответствующее видео общественник выложил в сети.

«В Николаевской области в Коблево на стационарном посту №1 с половины второго ночи до 8 утра из 80 фур проехало без остановки только 4 фуры, все остальные были остановлены и платили за проезд. Этот пост нужно закрыть полностью, так как толку от него ноль, они там только собирают деньги с фур, ни одна легковая машина не была остановлена», — отметил Кравчук.

На видео хорошо видно, как вместе с документами водители фур передают взятку.

В то же время в Департаменте ГАИ заявляют, что по данному факту начата служебная проверка.

"В случае подтверждения противоправности их действий, инспекторы ГАИ Николаевщины будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.