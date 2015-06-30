В Николаевской области прокуратура расследует получение взяток инспекторами ГАИ
Следственным отделом прокуратуры Николаевской области начато расследование после обнародования видеозаписи, где инспекторы Госавтоинспекции на посту "Коблево" получают неправомерную выгоду от водителей грузовиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 30 июня в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту получения неправомерной выгоды должностными лицами Госавтоинспекции в Николаевской области.
"В сети Интернет общественный активист обнародовал видео, на котором зафиксированы факты получения инспекторами ГАИ денег от водителей транспортных средств на посту ДПС «Коблево». Сведения квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - сообщили в ведомстве.
Активист Дмитрий Кравчук провел эксперимент и зафиксировал на камеру, как работники ГАИ берут взятки, пропуская перегруженные фуры. Соответствующее видео общественник выложил в сети.
«В Николаевской области в Коблево на стационарном посту №1 с половины второго ночи до 8 утра из 80 фур проехало без остановки только 4 фуры, все остальные были остановлены и платили за проезд. Этот пост нужно закрыть полностью, так как толку от него ноль, они там только собирают деньги с фур, ни одна легковая машина не была остановлена», — отметил Кравчук.
На видео хорошо видно, как вместе с документами водители фур передают взятку.
В то же время в Департаменте ГАИ заявляют, что по данному факту начата служебная проверка.
"В случае подтверждения противоправности их действий, инспекторы ГАИ Николаевщины будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.