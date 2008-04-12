В катастрофе АН-32 в Кишиневе погибли четверо украинцев
Причина аварии – сбои в работе двигателей
В составе экипажа суданского самолета, разбившегося в Кишиневе, было четверо украинцев.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Республике Молдова.
По данным посольства, 11 апреля в 22.00 в аэропорту г. Кишинев разбился транспортный самолет Ан-32 с восьмью членами экипажа на борту. Все члены экипажа самолета, среди которых было четверо граждан Украины, погибли.
Самолет осуществлял рейс по маршруту Кишинев-Анталия-Судан.
Предварительная причина аварии – сбои в работе двигателей самолета. Ан-32 принадлежал одной из суданских авиакомпаний и был внесен в авиационный реестр Судана.
Прокуратурой Республики Молдова по факту аварии самолета возбуждено уголовное дело. С целью выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Молдова и МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ давали информацию, что в составе экипажа этого самолета было 5 граждан Украины.