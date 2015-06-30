В этот четверг в Госкино планируют рассмотреть жалобу по поводу скандального российского сериала

Об этом сегодня после заседания круглого стола на тему «Украинский сериал vs российский: перспективы создания своего контента и отказ от телепродукта РФ» сообщил заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Ящишин.

Он отметил, что начало заседания запланировано на 10.00.

В свою очередь, во время заседания круглого стола, Александр Ткаченко заметил, что вместо того, чтобы дать четкий ответ на запросы сегодняшнего дня и стимулировать производство украинских телесериалов, Госкино выдало лицензию российскому сериалу под видом украинского продукта.

«Госкино своим решением открывает широкие двери и говорит - давайте вместо украинских сериалов, продолжать импортировать российские сериалы, но заворачивать их в обертку украинских телесериалов. Потому что решение, которое было принято по поводу «Следа», и это не только вопрос этого сериала, потому что он мог возникнуть по поводу любого сериала, но он наиболее показательный, поскольку вся индустрия смотрела, какое решение по поводу этого сериала, будет принимать Госкино. А Госкино приняло соответствующее решение абсолютно по формальным признакам», - сказал Ткаченко.

В свою очередь, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сказал: «По формальным признакам относительно сериала «След» Госкино приняло правильное решение, потому что вроде бы переработано все, что-то исчезло, добавились другие актеры. Я разговаривал с представителями Госкино и говорил, что по букве закона – они поступили верно, но по духу закона – нет. В четверг будет заседание Госкино, на котором будут рассматривать жалобу Ткаченко на фильм «След». Надо пересматривать это решение, советоваться с экспертами, чтобы было именно по духу закона, ибо по формальным признакам у нас нет и войны с РФ». По словам Артеменко, следует также внести изменения в законодательство, потому что подобные ситуации не будут стимулировать компании к производству собственной продукции.

По словам Ткаченко, все украинские телеканалы и продюсеры последние несколько месяцев, готовились к моменту перехода в новую реальность. «Все фактически запустили производство собственных сериалов, пытались найти экономические основания и украинские продюсеры работают над этими проектами. Каналы заявили о большом количестве часов украинских телесериалов, но сейчас все зависли, потому что сам факт того, что в украинское законодательство не только муха может проскочить, а целый легион российских сериалов, заставляет телеканалы, в первую очередь смотреть на то, какое решение они примут завтра. Поэтому вместо разговоров о поддержке украинских телесериалов Госкино нужно было принять одно простое решение – сделать так, чтобы украинские телесериалы появились на экранах, и все рычаги для этого в Госкино на руках существуют», - сказал он.

По словам Ткаченко, если индустрия производства собственных фильмов и сериалов в Украине заработает, то остановить ее будет невозможно.

«Украинский зритель будет отдавать предпочтение отечественным героям. Если сегодня это пропустить и дать возможность импортировать российские сериалы под видом украинских, всего этого не произойдет. Индустрия не заработает», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который ранее назывался «След» и шел на ТРК «Украина». «Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Раньше он назывался «Федеральная служба», - сказал он.

По словам Ткаченко, в сериале «те же актеры, которые были в российском сериале «След», снятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не российские, а каких-то других стран».

Он подчеркнул, что если Госкино и дальше будет выдавать удостоверения на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

По его мнению, из-за подобных решений весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое российкое, немного переснять две сценки и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

Он добавил, что сериалы, которые показывают российских силовиков, таким шагом Госкино могут продолжить жизнь в Украине.

Гендиректор подчеркнул, что на действия Госкино будет подаваться официальная жалоба и не исключил возможности судебного рассмотрения вопроса.

В то же время, в комментарии УНИАН глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что в отношении скандального сериала «ФЭС» («След») будет проводиться искусствоведческая экспертиза - для того, чтобы определить, является ли этот сериал совершенно новым произведением, или это просто переделанное произведение, которое нельзя считать самостоятельным произведением.

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.