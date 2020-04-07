Зеленский: государство сделает все, чтобы каждый украинец мог отпраздновать Пасху дома

Президент выразил надежду, что все главы церквей будут максимально способствовать такому решению, ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство сделает все, чтобы у каждого украинца была возможность отпраздновать Пасху дома.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи в этом году. Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда», - отметил он.

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По словам главы государства, украинцы оказались в ситуации, когда необходимо менять свои традиции ради здоровья и жизни. «Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни. Государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома», - заявил он.

Президент выразил надежду, что все главы церквей будут максимально способствовать такому решению, ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан.

«Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 - выздоровели.