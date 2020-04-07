Зеленский: государство сделает все, чтобы каждый украинец мог отпраздновать Пасху дома
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство сделает все, чтобы у каждого украинца была возможность отпраздновать Пасху дома.
Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
«Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи в этом году. Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда», - отметил он.
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По словам главы государства, украинцы оказались в ситуации, когда необходимо менять свои традиции ради здоровья и жизни. «Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни. Государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома», - заявил он.
Президент выразил надежду, что все главы церквей будут максимально способствовать такому решению, ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан.
«Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году», - добавил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.
В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 - выздоровели.