Порошенко поблагодарил участников фестиваля украинского кино в Берлине в поддержку Сенцова

Украина благодарна всем, кто поддерживает ее граждан, которые во время аннексии Крыма и необъявленной войны стали пленными, политзаключенными или преследуемыми за свой патриотизм и любовь к свободе.

Об этом говорится в приветствии президента Украины Петра Порошенко участникам и гостям Дней украинского кино в Берлине в поддержку Олега Сенцова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Поздравляю вас с весомой художественным и общественным международным событием - проведением в Берлине Дней украинского кино в поддержку Олега Сенцова. Украина благодарна всем, кто поддерживает ее граждан, которые во время аннексии Крыма и необъявленной войны стали пленными, политзаключенными или преследуемыми за свой патриотизм и любовь к свободе. «Нужна не ярость и ненависть, - писал украинский классик мирового кино Александр Довженко, - а высота разума». Спасибо всем, кто с высоты разума, великой европейской традиции уважения к человеческим правам приложил усилия к проведению этого мероприятия. Верю, что Европа не забудет о судьбе кинорежиссера Сенцова, о судьбе всего крымскотатарского народа и о факте первого с времен Второй мировой войны силового отторжения территории независимого государства. Нас всех объединяет желание поддержать художника, который борется за независимость и суверенитет своей Родины, отстаивает одновременно мир и безопасность всего европейского континента. Верю, что вместе мы сделаем все для его освобождения. Также верю, что народы Европы вместе противостоят угрозам, с которыми украинский народ ведет борьбу на востоке своей страны», - отметил Порошенко.

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«Надеюсь, что Дни украинского кино в Берлине откроют новые имена, новое осмысление человеческого бытия, новую Украину, которая героически борется и творит, строит правовое государство и свободное общество, сохраняет толерантность и взращивает творческую свободу. Желаю всем мира, согласия и незабываемых впечатлений», - отметил президент.