Европейская киноакадемия собирает средства на помощь режиссеру Сенцову

Об этом сообщила организатор фестиваля «Дни украинского кино в поддержку Олега Сенцова» Анна Паленчук, информирует Крым.Реалии.

«Мы будем раздавать специальные материалы, чтобы у каждого, кто приходит на Дни украинского кино, оставались реквизиты, куда можно пересылать деньги Олегу. Деньги сейчас нужны, скоро будет суд в Ростове, и будут очень большие расходы, связанные с переездом, с адвокатом и с другим», – пояснила Паленчук.

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По ее словам, определенной суммы, которая была бы целью сбора, нет, потому что расходы постоянные и с каждым днем пребывания Олега Сенцова в заключении растут.

«Есть надежда на то, что его отпустят завтра, и мы этим уже достаточно долго живем, но расходы на его пребывание там есть. Мы ему постоянно передаем передачи, чтобы у него не было проблем со здоровьем. Плюс оплата адвокатов, переездов, еще очень много расходов, то есть это около 100 000 рублей в месяц», – подчеркнула организатор фестиваля.

Все собранные средства передают сестре Олега Сенцова – Натальи Каплан, которая поддерживает постоянный контакт с заключенным и его адвокатом, также помощь оказывает правительство Украины.