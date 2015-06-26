Княжицкий о скандале с российским сериалом "След": люди пытаются обойти закон

Председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий считает, что для начала производства недорогих украинских сериалов, прежде всего, необходимо иметь желание делать это.

Такое мнение Княжицкий выразил, комментируя УНИАН ситуацию с выдачей чиновниками Госкино прокатного удостоверения переформатированному под украинский российскому сериалу «След», несмотря на законодательный запрет.

«Я не вижу большой проблемы на украинском телевидении, чтобы, при желании, начать производить недорогие украинские сериалы. То же самое происходило, в свое время, в Грузии, в странах Балтии... И там количество сериалов местного производства чрезвычайно велико, несмотря на то, что эти страны и по количеству граждан, и по количеству затачиваемых на производство средств, очевидно, меньше Украины», - отметил он.

В отношении скандального российского сериала о спецслужбах «ФЭС» («След») Княжицкий подчеркнул: «Если говорить конкретно про этот сериал, то это - изобретательность людей, которые пытаются обойти закон».

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По словам парламентария, нельзя написать идеальный закон, чтобы предусмотреть в нем все возможные хитрости, к которым могут прибегнуть люди, дабы его обойти. «Есть только надежда, что субъекты рынка будут патриотами Украины, не будут покупать второсортные заготовки, созданные в стране-агрессоре, а будут производить собственный продукт», - сказал Княжицкий и добавил, что несколько медиа-групп уже запускают собственную продукцию, рассчитанную на украинскую аудиторию.

Как сообщал УНИАН, 24 июня генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что Госкино выдало прокатное удостоверение российскому сериалу, который раньше назывался «След» и шел на ТРК «Украина». «Теперь этот сериал называется «Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований». Раньше он назывался «Федеральная служба», - сказал он.

По словам Ткаченко, в сериале «те же самые актеры, которые были в российском сериале «След», отснятые в международных костюмах, есть какие-то номера (автомобильные - УНИАН) не российские, а каких-то других стран».

Он подчеркнул, что если Госкино будет и дальше выдавать удостоверение на подобные сериалы, то все разговоры о возрождении украинского кинематографа, в первую очередь, сериалов, могут быть похоронены.

По его мнению, через подобные решения весь этот процесс может быть приостановлен. «Потому что гораздо выгоднее взять старое российское, немного переснять две сценки, и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов уйдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

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Он отметил, что сериалам, которые показывают российских силовиков, таким шагом Госкино может быть продлена жизнь в Украине.

Гендиректор подчеркнул, что на действия Госкино будет подаваться официальная жалоба, и не исключил возможности судебного рассмотрения вопроса.

В свою очередь, 25 июня в комментарии УНИАН председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что в отношении скандального сериала «ФЭС» («След») будет проводиться искусствоведческая экспертиза - чтобы определить, является ли этот сериал совершенно новым произведением, или это просто переделанное произведение, которое нельзя считать самостоятельным произведением.

В то же время, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко 26 июня в комментарии УНИАН заявил, что выступает против интерпретации пропагандистских российских фильмов на украинский лад, потому что это препятствует развитию украинского кино.

Справка УНИАН. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, созданных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу положительной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.